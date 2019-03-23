В Сургуте управляющие компании за неубранный снег оштрафованы на 300 тысяч рублей

В Сургуте за несвоевременно убранный снег управляющие компании города с начала года оштрафованы на 300 тысяч рублей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Вадим Шувалов: «У коммунальных служб есть семь дней, чтобы освободить дворы от сугробов. То есть собранный в кучи снег они обязаны вывезти в течение недели. За нарушение сроков — штраф, с начала зимы таковых уже выписано на 300 тысяч рублей».

Также градоначальник отметил, что во время месячника по уборке снега (с 1 марта) убраны почти тысяча дворов: «Приведено в порядок 995 дворов, но расслабляться управляющим компаниям не стоит. Жалобы на портал «Твой Сургут» до сих пор поступают, больше всего — на УК ЦЖР и ООО «Спец Сервис».