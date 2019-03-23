Сургутяне разыскивают мужчину, чтобы наказать его за жесткое убийство собаки

В группе помощи бездомным животным "Потеряшки" жительница поселка Барсово Евгения Мижева выложила пост-предупреждение о мужчине, который 21 марта жестоко убил собаку на ее глазах. "Сегодня вечером в пос. Барсово неизвестный затормозил перед собакой которая безобидно гуляла, и кинул ей какую-то взрывчатку, скорее всего, в еде. Все это дело взорвалось внутри пасти собаки или еще глубже. Она с дикими воплями убежала до своего двора и там умерла. Мужчина был на машине похожей на эту. Номеров, увы, никто не запомнил. У этого "человека" явно не случайно оказалась вещь, которая смогла убить собаку. Будьте внимательны!" - рассказала барсовчанка.

К посту девушка приложила фото вишневой "Нивы", указав, что мужчина был на похожем автомобиле.

Информация быстро распространилась в сети. Возмущенные жители города и Барсово решили найти живодера, чтобы наказать его. Они уже запросили для просмотра записи видеокамер неподалеку от места происшествия.