Администрация Сургута выставила проект парка «За Саймой» на всероссийский конкурс

Проект «Экопарк за Саймой», разработанный сургутскими общественниками, участвует во всероссийском конкурсе «100 городских лидеров», который организует Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает сайт администрации Сургута. Проект из Сургута прошел в финальную, третью стадию конкурса.

В рамках конкурса пройдет открытое голосование, по итогам которого будут отобраны 8-10 проектов. Они в свою очередь получат помощь экспертов, а также возможность использовать краудсорсинг.

Конкуренты команды из Сургута — проекты из Твери, Сызрани, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Оренбурга, Мышкина, Краснодара, Кузнецка и еще 10 городов РФ. Голосование продлится до 27 марта.