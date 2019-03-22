Депутаты Сургута придумали, как снизить расходы горожан на вывоз мусора

В думе Сургута всерьез обсуждают возможность снизить нормативы накопления мусора в городе. Такое предложение внес депутат Игорь Бруслиновский на заседании постоянного комитета думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города. По его словам, при нынешнем нормативе среднего количества отходов, накопленных одним человеком за год, сумма за их вывоз выросла из-за мусорной реформы. Сейчас в Сургуте для жителей многоквартирных домов установлен норматив в 1,9 кубометра мусора в год.

«Из-за этих нововведений, сумма на вывоз мусора для семей, особенно малообеспеченных, может оказаться очень серьезной. Сейчас норматив вычисляется в кубометрах, что на мой взгляд, не совсем справедливо. Получается, что не важно, полупустой или полный мусорный контейнер вывозит региональный оператор, сумма все равно будет высчитываться по среднему нормативу накопления мусора. Может обратиться к региональному оператору с предложением внести дифференцированный тариф: либо за килограммы или тонну, либо за кубометр», – заявил Игорь Бруслиновский.

Помимо этого, Игорь Бруслиновский предложил обратиться снизить тариф за сбор и вывоз мусора из жилых помещений в Сургуте. Сейчас он составляет 2 рубля за один квадратный метр жилой площади.

«Я считаю, что нужно обратиться к управляющим компаниям для снижения этих платежей. Это необходимо, чтобы, когда мы начнем взаимодействовать с региональным оператором, избежать двойной оплаты за одну и ту же услугу. Нужно снижать финансовую нагрузку на население», – добавил Игорь Бруслиновский.

Администрация Сургута должна будет подготовить для думы города развернутое исследование по итогам этих предложений.

Напоминаем, что с 1 января в России начали действовать новые правила обращения с мусором. Теперь за его транспортировку должен отвечать региональный оператор, выбранный в ходе конкурса. В Югре это должна делать компания «Югра-Экология». Однако в Сургуте, который относится к северной зоне Югры, он до сих пор не начал свою работу из-за судебных разбирательств, в которых оспариваются результаты конкурса.

В России проходят митинги против мусорной реформы. Один из них должен состояться в воскресение в Нефтеюганске.