Пассажир поезда «Казань — Новый Уренгой» сообщил о бомбе на ж/д вокзале Сургута

В пятницу, 22 марта, спецслужбы Сургута работали на территории ж/д вокзала. О том, что в здании заложена бомба, сообщил пассажир поезда, следовавшего из Казани в Новый Уренгой.

29-летний житель Курганской области, по всей видимости, перебрал по пути на работу. Он хулиганил, матерился и всячески мешал другим пассажирам. В итоге начальник состава решил вызвать правоохранителей, чтобы они нашли управу на неадекватного мужчину. Транспортные полицейские сняли пассажира с поезда и повезли в дежурную часть. По пути он и заявил, что сургутский вокзал заминирован.

«Были проведены необходимые проверочные мероприятия. Они заняли около часа. Никаких подозрительных предметов на территории железнодорожного вокзала не обнаружено», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

Поведение курганца создало неудобства для пассажиров и сотрудников вокзала — на время проведения оперативных действий их эвакуировали. Однако на движение поездов инцидент не повлиял.

«В данный момент мужчина направлен на медицинское освидетельствование. Ему может грозить административное наказание за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Попадут ли его действия под уголовную статью, будет установлено позднее», — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что за ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) предусмотрен срок до пяти лет лишения свободы.