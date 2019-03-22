​После вмешательства Комаровой фонд капремонта извинился перед сургутянами

Генеральный директор Югорского фонда капремонта Елена Дарибабина принесла извинения жителям Сургута и объяснила, откуда в их платежках такие большие суммы. Сделано это после вмешательство в дело губернатора округа Натальи Комаровой, которой рассказали о проблеме ее подписчики в Instagram.

Объяснения Дарибабиной опубликованы на сайте фонда капремонта:

«Уважаемые югорчане! Я хочу обратиться к вам по поручению губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой, в связи с большим количеством обращений собственников помещений в многоквартирных домах, поступивших в ее адрес. И в первую очередь я хочу обратиться к жителям Сургута. Проблема в том, что из-за технического сбоя и некорректной передачи данных из автоматизированных систем расчётно-кассовых центров в автоматизированную систему Югорского капитального фонда многие из вас получили платежные извещения по оплате взносов на капитальный ремонт содержащие некорректную информацию, в которой были начислены либо завышенные пени, либо указана задолженность, которой по факту могло и не быть. Для того, чтобы урегулировать эту ситуацию в феврале этого года полностью пересчитаны все платежи и уже в мартовских квитанциях содержится верная информация. Поэтому многие из вас увидят переплату по взносам на капитальный ремонт. Я хочу принести искренние и глубочайшие извинения всем вам, кому доставило неудобство некорректная работа Югорского фонда капитального ремонта и заверить вас, что мы сделаем все возможное, чтобы такие ситуации больше не повторялись».

Стоит отметить, что жители Сургута начали получать квитанции с задолженностью за капремонт еще в прошлом году. Проблема была настолько актуальна для горожан, что личный прием сотрудников фонда вызывал неизменный ажиотаж. В середине декабря к ним выстраивались огромные очереди, некоторым ожидающим потребовалась помощь медиков. В начале 2019 года пресс-служба фонда объявила о том, что в Сургуте будет проведено несколько личных приемов горожан. Однако, по мнению и горожан, и чиновников, ряд проблем удалось бы решить, если бы в крупных муниципалитетах были открыты представительства фонда.

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