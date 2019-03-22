​В Сургуте пока никто не пострадал от упавших с крыш сосулек

В Сургуте оттепель: с крыш падают снег, сосульки и целые глыбы льда, которые портят автомобили и угрожают здоровью горожан.

К счастью, пока никто из сургутян «весенние» травмы не получил: «Обращений в детский и взрослый травмпункт из-за травм от схода снега или сосулек с крыш не было», — рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе Сургутской травматологии.

Несмотря на это городские чиновники усилили контроль над организациями и управляющими компаниями, которые должны своевременно сбивать сосульки и очищать крыши. Директор департамента городского хозяйства Роман Богач сообщил, что сотрудники его структуры совершают постоянные объезды территорий, и составляют протоколы на нарушителей. Кстати, делается это силами ДГХ впервые — ранее составлять протоколы могли только специалисты контрольного управления.

Для того, чтобы обезопасить юных сургутян от травм из-за схода снега с крыш, глава города Вадим Шувалов велел департаменту образования проработать этот вопрос с учениками: провести классные часы, на которых рассказать об опасности. А родителям донести информацию через соцсети и мессенджеры, чтобы они также подключились к воспитательному процессу.

Кстати, за не убранный вовремя снег с крыш полагается штраф. Для граждан от 500 до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от пяти тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. А за повторное — 3-5 тысяч рублей/10-20 тысяч рублей/30-60 тысяч рублей.