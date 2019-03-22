​В Лянторе юноши ограбили собственное учебное заведение

Полицейские Сургутского района расследуют кражу компьютерных комплектующих деталей из одного из учебных заведений Лянтора. О преступлении сообщил сотрудник учреждения. Подозреваемые уже установлены — это студенты 1999 и 2000 годов рождения.

«Парни пояснили, что во время урока информатики, когда преподаватель отлучилась, они разобрали два системных блока и украли запчасти, чтобы обновить дома свои компьютеры», — рассказали в пресс-службе ОМВД района.

Общая сумма украденного — порядка пяти тысяч рублей. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.