В Сургуте учителей заставляют следить за своими учениками в соцсетях

Классных руководителей в школах Сургута заставляют мониторить страницы своих учеников в соцсетях. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили сразу несколько источников.

«Это уже чуть ли не прямое указание. Мы должны просматривать аккаунты учеников с целью выявления угрожающего их жизни и здоровью контента, и при обнаружении сообщать родителям, завучам... Если учесть, что делать это нужно инкогнито, посещает чувство вуайеризма», — рассказывает учитель седьмого класса одной из городских школ.

Директор департамента образования Сургута Анна Томазова сообщила СИА-ПРЕСС, что таких указаний ее ведомство не давало. А классные руководители не должны заниматься мониторингом личных страниц детей, потому что этого нет в их должностных инструкциях. Учителей, которых обязывают это делать, она пригласила прийти к ней на прием.