​«Аэрофлот» задерживает рейс в Сургут на четыре часа

Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз предупредила пассажиров об отмене и задержке ряда рейсов из аэропорта Шереметьево.

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 22 марта», — говорится в сообщении на сайте «Аэрофлота».

Так, 22 марта рейс SU1514 в Сургут отправиться в пункт назначения на четыре часа позже — в 12.30 (мск) вместо 8.30 (мск).

По данным онлайн-табло аэропорта Сургута обратный вылет в Шереметьево 22 марта также перенесен — с 15.00 (екб) на 18.30 (екб).