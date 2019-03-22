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​Власти Сургута предложили родителям очистить дворы школ от снега

Массовый субботник состоится 22 марта

Фото: vk.com/id377553209
Фото: vk.com/id377553209

В пятницу, 22 марта, в 17.00 в школах Сургута состоится массовый субботник по уборке снега. Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсетях.

«Друзья! Приглашаю завтра родителей наших маленьких сургутян присоединиться к субботнику, который пройдет во всех 47 дошкольных образовательных учреждениях. Будем убирать территорию от снега. Я и мои коллеги обязательно примем в нём участие! Начало в 17:00, инвентаря хватит на всех! Сделаем доброе дело вместе!», — призвал градоначальник.

Во вторник, 19 марта, Вадим Шувалов проинспектировал сургутские дворы на предмет уборки снега. Работой коммунальщиков он остался крайне недоволен.

В начале марта Югру накрыли обильные снегопады. В субботу, 16 марта, Ханты-Мансийск убирали от снега также силами горожан. 360 общественников очистили пешеходные зоны на территории школ, детских садов, спортивных объектов, пенсионного фонда и Совета ветеранов.

В конце прошлой недели на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Югры губернатор Наталья Комарова поручила главам муниципалитетов своевременно убрать и вывезти снег. «Руководителям муниципалитетов - вывезти снег из населенных пунктов с целью снижения рисков затопления территорий поселений, а также провести работы по обеспечению безопасности эпидемиологически значимых объектов водоснабжения и гидротехнических сооружений», — сказала глава региона.


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Сегодня в 08:54, просмотров: 247, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 09:26
Встречное предложение - разогнать лодырей из администрации, что не справились со снегом, содрать с них компенсацию, и впредь чистить все самим за их счет
Моби
не нравится
Сегодня в 09:34
Зарплату свою они родителям не предложили получить?

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