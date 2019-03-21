​Сургутянке грозит уголовное наказание за распространение чужих интимных фото

Жительница Сургута стала фигуранткой уголовного дела за вторжение в чужую частную жизнь. Женщина получила доступ к переписке неприятельницы и из мести передала ее интимные фотографии своему знакомому. Последний же стал вымогать с потерпевшей деньги за нераспространение материалов в социальных сетях.

«В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве, которое расследуется органами внутренних дел. Женщина, передавшая материалы, — фигуранткой дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. За совершение данного преступления подозреваемой грозит наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных либо принудительных работ, ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.