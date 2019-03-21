Иеговисты Сургута не добились защиты в ЕСПЧ

Министерство юстиции РФ 21 марта официально прокомментировало дело сургутских иеговистов. По данным ведомства, сообщения одного из задержанных по делу запрещенной в России экстремистской организации «Свидетелей Иеговы» о том, что он подвергался пыткам, не подтверждены.

Кроме того, в Минюсте сообщили, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в удовлетворении запроса сургутянина «о применении срочных обеспечительных мер, поскольку он якобы подвергся пыткам со стороны представителей российских следственных органов в ходе уголовного преследования».

«В рамках реагирования на соответствующее обращение ЕСПЧ предложил российским властям провести независимый медицинский осмотр заявителя с целью подтверждения или опровержения выдвинутых им претензий. В связи с этим Минюстом России и ФСИН России в ускоренном порядке было организовано и проведено медицинское обследование заявителя с участием независимых от органов следствия и уголовно-исполнительной системы медицинских специалистов, по результатам которого установлено, что утверждения Сергея Логинова о применении к нему пыток являются неподтвержденными. По итогам рассмотрения представленных Минюстом России доказательств и правовой аргументации по поставленным вопросам ЕСПЧ не усмотрел каких-либо обоснованных причин для удовлетворения ходатайства заявителя о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского Суда по правам человека», — сообщила пресс-служба ведомства.

О задержании представителей «Свидетелей Иеговы» в Сургуте стало известно 15 февраля. Через несколько дней задержанные заявили о том, что подвергались пыткам в здании сургутского следственного отдела СУ СКР по Югре. Для проверки этой информации была организована внутриведомственная проверка, к делу подключали уполномоченного по защите прав человека в Югре.

Накануне стало известно, что СУ СКР по Югре проводит также проверку по факту угроз в адрес одного из следователей, который занимается делом «Свидетелей Иеговы» в Сургуте.

В соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, должны быть ликвидированы, а их деятельность на территории России запрещена.