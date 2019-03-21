​Угонщику самолета «Сургут - Москва» продлили арест

Обвиняемому в угоне самолета югорчанину продлили арест. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

«Арест продлен на время следствия. Других комментариев по делу не даем», — коротко сообщили в ведомстве, отказавшись назвать срок ареста. Также не уточняется, где именно содержится обвиняемый.

По версии следствия, 22 января пассажир рейса авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Сургута в Москву, потребовал изменить курс и направить самолет в Афганистан. Командир экипажа принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. В ходе спецоперации подозреваемый был задержан, утром 23 января ему предъявили обвинение и назначен арест на два месяца. Защита попыталась обжаловать арест, однако суд Югры оставил без изменения решение Ханты-Мансйиского районного суда.

Мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, ее результаты пока не разглашались. Ранее сообщалось, что он на время следствия этапирован в Екатеринбург.