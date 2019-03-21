​Бывший глава Сургута Дмитрий Попов получил обвинительное заключение по своему уголовному делу

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов накануне, 20 марта, получил обвинительное заключение по своему уголовному делу. Об этом экс-глава рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС. «Мне инкриминируют превышение должностных полномочий в истории о продаже песка с ГРЭСовской дамбы и выплате субсидии совхозу «Северное», а также злоупотребление должностными полномочиями при покупке билдинг-сада в доме на улице Профсоюзов, 38», – сообщил Попов. Теперь он ожидает, что обвинительное заключение будет направлено в суд.

«Я рад такому развитию событий, потому что теперь, наконец, смогу открыто защищать свою честь, достоинство и доброе имя в суде и доносить свою позицию об обвинениях в свой адрес до широкой общественности, в том числе, через СМИ», – заявил бывший глава Сургута.

В пресс-службе следственного комитета Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили информацию о передаче дела Дмитрия Попова в прокуратуру.

«Расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы города Сургута Дмитрия Попова завершено. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями. Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — пояснила в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС старший помощник по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.

В прокуратуре Сургута заявили, что информация по делу бывшего мера пока не поступала.

Уголовное преследование главы Сургута Дмитрия Попова началось в 2016 году. Силовые структуры заподозрили, что мэр подписал невыгодную сделку по продаже песка на 140 млн рублей – эти деньги требовались срочно перед Новым годом для выплаты зарплат сотрудникам совхоза «Северное», и этим нанес ущерб бюджету. Сам Попов уверяет в том, что песок был низкого качества, и продать его дороже и с той же степенью оперативности было невозможно, а невыплата зарплат на тот момент грозила уголовным преследованием. Попов сложил полномочия главы города непосредственно перед тем, как стал подозреваемым в уголовном деле.

Другие поводы для преследования Дмитрия Попова возникли уже в ходе расследование первого дела. По его словам, обвинительное заключение для него переписывалось порядка десяти раз.