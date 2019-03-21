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​Бывший глава Сургута Дмитрий Попов получил обвинительное заключение по своему уголовному делу

Следующий этап – судебное разбирательство

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов. Фото И. Швец
Бывший глава Сургута Дмитрий Попов. Фото И. Швец

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов накануне, 20 марта, получил обвинительное заключение по своему уголовному делу. Об этом экс-глава рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС. «Мне инкриминируют превышение должностных полномочий в истории о продаже песка с ГРЭСовской дамбы и выплате субсидии совхозу «Северное», а также злоупотребление должностными полномочиями при покупке билдинг-сада в доме на улице Профсоюзов, 38», – сообщил Попов. Теперь он ожидает, что обвинительное заключение будет направлено в суд.

«Я рад такому развитию событий, потому что теперь, наконец, смогу открыто защищать свою честь, достоинство и доброе имя в суде и доносить свою позицию об обвинениях в свой адрес до широкой общественности, в том числе, через СМИ», – заявил бывший глава Сургута.

В пресс-службе следственного комитета Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили информацию о передаче дела Дмитрия Попова в прокуратуру.

«Расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы города Сургута Дмитрия Попова завершено. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями. Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — пояснила в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС старший помощник по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.

В прокуратуре Сургута заявили, что информация по делу бывшего мера пока не поступала.

Уголовное преследование главы Сургута Дмитрия Попова началось в 2016 году. Силовые структуры заподозрили, что мэр подписал невыгодную сделку по продаже песка на 140 млн рублей – эти деньги требовались срочно перед Новым годом для выплаты зарплат сотрудникам совхоза «Северное», и этим нанес ущерб бюджету. Сам Попов уверяет в том, что песок был низкого качества, и продать его дороже и с той же степенью оперативности было невозможно, а невыплата зарплат на тот момент грозила уголовным преследованием. Попов сложил полномочия главы города непосредственно перед тем, как стал подозреваемым в уголовном деле.

Другие поводы для преследования Дмитрия Попова возникли уже в ходе расследование первого дела. По его словам, обвинительное заключение для него переписывалось порядка десяти раз.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 108, комментариев: 0


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