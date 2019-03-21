На ремонт одного из зданий администрации Сургута чиновники просят 200 млн рублей. Депутаты пока несогласны

Полноценно отремонтировать здание администрации Сургута на улице Маяковского, 15, требуется почти 200 млн рублей. Эту информацию городским депутатам на заседании комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу озвучил директор департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод.

21 млн рублей требуется конкретно на работы по выводу здания из аварийного состояния, еще 178 млн — на ремонт и «начинку». Площадь здания — около четырех тысяч квадратных метров, таким образом ремонт одного квадратного метра обойдется казне в 50 тысяч рублей.

Эти расчеты не понравились депутатам, которые предложили вынести техническое задание и смету на строительные работы на обсуждение комитета по городскому хозяйству в следующем месяце.

В 2014 году из этого здания, признанного аварийным, были переселены несколько структурных подразделений городской администрации — для их размещения город арендует офисный центр на улице Гагарина, 11. Ежегодно бюджет платит за это порядка 70 млн рублей.

Предполагается, что в отремонтированное здание на Маяковского, 15, должны будут переехать две муниципальные службы — Управление информационных технологий и связи (УИТС) и Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). Кроме того, сейчас в нем находится управление по природопользованию и экологии. Сейчас на содержание здания — охрану и коммуналку — ежегодно тратится 17 млн рублей.

Фото: 2gis.ru