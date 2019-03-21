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​В Сургуте задержали приезжего с крупной партией «соли»

Фото: 86.мвд.рф
Фото: 86.мвд.рф

Полицейские Сургута в подъезде одного из домов по улице 30 лет Победы задержали 25-летнего иностранца, у которого обнаружили крупную партию «соли».

«В ходе личного досмотра во внутреннем кармане куртки обнаружен 61 сверток с кристаллообразным веществом белого цвета. Кроме того, по месту жительства задержанного, полицейские обнаружили на полке журнального столика 337 свертков, внутри которых находилось аналогичное вещество, там же были обнаружены весы и пакетики для фасовки наркотиков. Химическая экспертиза показала, что в свертках находилось наркотическое средство «соль» общей массой порядка 340 граммов», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Уточняется, что иностранец приехал в страну для заработка. В Сургут добрался пользуясь сервисом международных перевозок через мобильное приложение. Наркотик фасовал по сверткам и готовил к распространению через «тайники».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит пожизненный срок. В данный момент подозреваемый помещен ИВС.

Стоит отметить, что 15 марта пресс-служба городской полиции сообщила о задержании 19-летнего иностранного гражданина, у которого обнаружили 560 граммов «соли».


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Сегодня в 12:59, просмотров: 218, комментариев: 0


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