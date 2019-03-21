В Сургуте упростили установку детских и спортивных площадок во дворах

В Сургуте изменился механизм установки и замены детских и спортивных площадок во дворах с помощью бюджета. Ранее программа «Комфортная городская среда» позволяла делать их только в комплексе с тротуарами и проездами. Теперь поставить детскую или спортивную площадку можно отдельно от ремонта придомовой территории, но все так же по программе «Комфортная городская среда», то есть с государственным софинансированием.

О соответствующих поправках сообщил директор департамента городского хозяйства Роман Богач на заседании комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу сургутской думы .

Причем, как отметил чиновник, жильцы смогут поставить любую по наполнению конструкцию, хоть "один турник"

Чтобы во дворе появилась детская площадка, жители дома должны провести общее собрание, решить, какую конструкцию хотят видеть, определить размер софинансирования и отправить заявку в администрацию. Чиновники, исходя из имеющихся средств, определят очередность выполнения работ.

Кстати: в поселке Кедровый в этом году появится первая детская площадка. Ее установит администрация по программе управления муниципальным имуществом. Содержать объект будет казна горхозяйства, так как земля под площадкой муниципальная.