​В Сургуте столкнулись самосвал и легковушка. Водитель «Хендай» в больнице

Сегодня в Сургуте на Нефтеюганском шоссе произошло столкновение самосвала и легковой машины. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказали в городском отделе ГИБДД.

«Водитель грузового автомобиля при перестроении слева направо допустил столкновение с водителем легковой машины «Хендай». В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, а водитель легкового авто получил телесные повреждения и на карете скорой медицинской помощи был доставлен в больницу», — сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС сотрудники правоохранительных органов.

Специалисты добавили, что по данному факту проводится административное расследование, в ходе которого вина участников происшествия будет установлена.