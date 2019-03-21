​Мужчину, подозреваемого в убийстве во время разборок сургутских ОПГ, задержали в Тольятти

В Тольятти задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в Сургуте 31 января 2017 года. Преступление произошло у кафе «Русь». После массовой драки там было обнаружено тело 44-ленего мужчины с огнестрельным ранением в голову.

По оперативным данным сообщалось, что подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления с оружием. Также утверждалось, что трагедия стала результатом борьбы двух организованных преступных групп за влияние на местном рынке. Однако официально эта информация не была подтверждена.

Личность подозреваемого установлена еще два года назад, он был объявлен в розыск в день убийства. «Несмотря на это, мужчина успел покинуть округ и более двух лет скрывался в других субъектах России, постоянно меняя место жительства. В ходе совместной работы следователей следственного управления с подразделением уголовного розыска органов внутренних дел, в результате активизации оперативно-разыскных мероприятий, местонахождение беглеца было установлено. В марте 2019 года мужчину задержали в Тольятти. Следователем СКР ему уже предъявлено обвинение в совершении убийства и незаконном приобретении и хранении оружия, решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.