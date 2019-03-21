​Utair пытаются обанкротить из-за долга в 1,5 миллиона рублей

В Арбитражный суд Югры поступило четыре иска о признании банкротов авиакомпании Utair.

«Первым направила в суд свои претензии компания из Москвы «Флэш лайт капитал». Сумма их требований составляет 308,1 тысячи рублей. На следующий день еще одна московская фирма «Компания Интер» с аналогичным требованием обратилась в арбитраж с долгом в размере 339,8 тысячи рублей. В банкротстве авиакомпании участвует еще одна компания из столицы России. В иске «Юган-юнион кард» фигурирует сумма 379,7 тысячи рублей. Четвертый истец из Сургута – «Гидпромэнергострой». Их денежные требования составляют 363,1 тысячи рублей», — передает «Наш Город».

О своем намерении подать иски о банкротстве контрагенты авиакомпании заявили 1 марта. Тогда в пресс-службе Utairподчеркивали, что задолженность вытекает из хозяйственной деятельности и никак не связана с исполнением обязательств по кредитным договорам и лизинговым сделкам. «Задолженность незначительная, и выплатить 1,5 миллиона рублей по сумме всех исков не составляет трудности для авиакомпании, но справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства. Из-за минимального размера задолженности риск начала процедур банкротства авиакомпании отсутствует», — поясняли в пресс-службе.