​Общественникам Сургута запретили митинговать у зданий думы и мэрии города

Общественной организации «Сургут для детей», в которой состоят участники программы «Доступное жилье молодым», не разрешили проводить массовые пикеты у зданий думы и администрации города, а также у Ипотечного агентства Югры. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщила представитель общественников Ксения Кошелева.

«Нам предложили провести публичное мероприятие в сквере 31 микрорайона. В ответе администрации (копия документа есть в распоряжении редакции - прим.ред.) сказано, что этот сквер специально отведен для проведения массовых мероприятий в Сургуте. Но, на наш взгляд, такой ответ чиновников никак не обоснован. Более того, отказ нарушает федеральный закон о свободе выражения общественного мнения. Поэтому мы планируем серию одиночных пикетов. Возможно, будем жаловаться на администрацию», — рассказала Кошелева.

В пресс-службе мэрии подтвердили информацию о подачи заявок на пикеты у зданий думы, администрации и «Авроры». «Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 № 515-п утвержден перечень единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В качестве специально отведенного места для проведения публичных (массовых) мероприятий в городе Сургуте с 1 января 2019года определен сквер по адресу: г. Сургут, 31 микрорайон», — объяснили отказ в проведении мероприятий в заявленных активистами местах в администрации.

Активисты планировали пикетировать 27 марта — в день заседания думы города. В заявке было сказано, что в мероприятии примут участие 30 человек. Цель митинга — призвать депутатов города подключиться к решению вопроса по резолюции от 3 марта. В ней обозначены пять вопросов, среди которых: восстановить семьи, исключенные из списка получателей субсидий по программе «Доступное жилье для молодых семей», прекратить судебные разбирательства и исковые производства в отношении участников программы и выплатить положенные субсидии на детей.

Стоит отметить, что на прошлой неделе активисты «Сургут для детей» обсудили вопросы по резулюции на личной встрече с заместителем губернатора Югры Андреем Зобницевым.

Также по теме:

Сургутских активистов, пикетировавших у здания правительства Югры, принял заместитель губернатора округа

Общественники Сургута готовят серию массовых пикетов в городе