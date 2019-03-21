В этом году в Сургуте достроят улицы Маяковского и Киртбая

Почти 220 млн рублей городской бюджет вложит в продолжение улицы Маяковского от пересечения с улицей 30 лет Победы до Университетской. Завтра, 22 марта, закончится прием заявок на аукцион по выполнению работ. Также будет достроено продолжение улицы Киртбая (выделено 63,6 млн руб), и начнется строительство съезда на Геологическую от объездной (возле жилого комплекса «Возрождение») за 116 млн руб. Эту информацию представители департамента архитектуры и градостроительства Сургута озвучили на заседании бюджетного комитета городской думы.

В этом году в Сургуте дополнительно на ремонт дорог из разных бюджетов выделено 618 млн рублей, еще 584 млн — на дорожную деятельность в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Вопросы у депутатов вызвал только съезд с Геологической на объездную дорогу. «Ранее нами были расставлены приоритеты по дорогам и съезд на Геологическую стоял, насколько я помню, за вторым десятком. По какой причине изменилась очередность?» — поинтересовался депутат Владимир Болотов.

Решение чиновников попытался аргументировать заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин: «БКД связано с дорогами, связно с агломерацией. А у нас объездная дорога считается окружного значения, и этот съезд может попасть в БКД именно потому, что затрагивает агломерацию. Плюс на этот участок дороги уже разработана проектная документация, переданная в администрацию частным инвестором. А администрация передала ее в округ. Учитывая это, был проставлен приоритет».

Для справки: Также в рамках поправок в бюджет города дополнительные средства были выделены на приобретение жилых помещений для граждан (842,3 млн руб) и частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (64 млн руб).