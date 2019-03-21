​Развитием спортивной сферы в Сургутском районе займутся НКО

Администрация Сургутского района передаст организацию услуг спортивной сферы в некоммерческий сектор. В этих целях из бюджета муниципалитета будет выделено более девяти миллионов рублей.

По словам начальника отдела физической культуры и спорта управления культуры, туризма и спорта Сургутского района Ларисы Касаджик, данный механизм позволяет значительно экономить бюджетные средства.

«Мы провели анализ расчета, благодаря которому можно сказать, что нагрузка на бюджет уменьшиться на 30 процентов от суммы выделенных средств, — пояснила эксперт. — Первоначальная цель, которую мы ставим — это увеличение числа систематически занимающихся спортом жителей. Данные меры обеспечат прирост показателя».

Также специалист отметила, что Сургутский район является пилотной площадкой по передаче услуг спортивной сферы в некоммерческий сектор.

Отметим, сейчас на территории Сургутского района зарегистрировано 13 некоммерческих организаций, занятых в спортивной сфере. В данный момент переговоры ведутся с четырьмя НКО.