​Сургутский район продолжит поддержку рыбодобывающих предприятий

Несмотря на изменения югорской программы развития агропромышленного комплекса, администрация Сургутского района сможет оказывать финансовую поддержку рыбодобывающему предприятию «Восход». Об этом сообщил заместитель главы муниципалитета Алексей Савенков.

Правительством Югры было принято решение о выплате субсидий лишь предприятиям, не входящим в перечень организаций, занимающихся производством рыбной продукции. Благодаря смене формы собственности — из унитарного предприятия «Восход» станет обществом с ограниченной ответственностью — удастся сохранить действие льгот.

«Данные меры позволят предприятию развиваться, выходя на рынок без ограничений. При этом владельцем предприятия останется администрация Сургтского района», — пояснил заместитель главы муниципалитета.

Кстати, предприятие ожидает крупная модернизация. На сегодняшний день была проведена крупная процедура инвентаризации.

Отметим, в общем из средств бюджета Сурутского района в целях поддержки рыбодобывающих предприятий будет выделено более 12 миллионов рублей.