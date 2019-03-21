​В Сургуте выросла потребность в таксистах

В Сургуте в 2018 году потребность в таксистах выросла в три раза, а количество резюме, размещенных в этой сфере за два года, — в 13 раз. Таковы данные сервиса Зарплата.ру. Аналитики портала сделали выводы, учитывая количество размещенных вакансий и резюме.

«С ростом популярности приложений для вызова такси растет и количество вакансий для водителей – это логично. В 2018 году многие действительно рассматривали эту сферу для постоянной работы, специалисты уходили из офисов ради возможности больше заработать и свободно распоряжаться своим временем. В 2019 году мы уже наблюдаем перемены: теперь вождение такси – это скорее источник дополнительного заработка, к которому прибегают все большее количество людей», - отметил бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.

Отмечается также, что с начала 2019 года количество резюме соискателей, желающих работать таксистами в Сургуте, выросло на 23 процента. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели водителям такси, за два года увеличилась на 35 процентов — до 69 956 рублей.