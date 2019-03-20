​В Сургуте орудовала банда подростков. Среди жертв — их сверстники

В Сургуте задержана банда, в которой состояли четверо подростков 2001-2002 годов рождения. Юношей обвиняют в разбое с незаконным проникновением в жилище и вымогательстве с применением насилия. Уже известно, что жертвами банды стали четверо их сверстников. Однако точное количество пострадавших сыщики еще устанавливают.

Организатором банды следователи считают 16-летнего подростка, который втянул в дело трех друзей.

«Проводя время в торговом центре, в местах активно посещаемых несовершеннолетними, обвиняемые вступали в разговор со сверстниками и под надуманными предлогами, высказывая угрозы, применяя насилие, вымогали деньги. После таких встреч, как правило, вымогательство продолжалось в социальных сетях и через смс, куда потерпевшим продолжали поступать угрозы. Кроме этого, двое обвиняемых, требуя деньги от одного из подростков, пришли к нему домой, откуда забрали сотовый телефон, серебряные изделия и несколько мелких предметов. Благодаря тому, что потерпевший не растерялся и сразу же позвонил в полицию, вскоре все подозреваемые были задержаны», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Организатор банды заключен под стражу. Один из его подельников отправлен под домашний арест, двое других находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи проверят также условия проживания подростков и дадут оценку работе сотрудников компетентных органов системы профилактики, ответственных за профилактическую работу с несовершеннолетними.