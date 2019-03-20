Помещения Центральной аптеки в Сургуте продали за 83,8 млн рублей

Сегодня, 20 марта, администрация Сургута провела аукцион по продаже помещений Центральной аптеки. Об этом представители исполнительной власти города сообщили депутатам думы Сургута на проходящем сейчас заседании комитета по бюджету. За помещения Центральной аптеки на проспекте Ленина, 39, общей площадью 1423 квадратных метрадали 83 млн 850 тыс. рублей при стартовой цене в 82 млн 850 тыс. рублей. Покупатель — ИП Юсифова Гюльбениз Имамверди кызы.

Из открытых источников известно только то, что основной вид деятельности этого предпринимателя: «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Согласно документам, имеющимся в распоряжении СИА-ПРЕСС, Гюльбениз Юсифова владеет торговым центром «Весна» на улице Мелик-Карамова в Сургуте.

Продажа недвижимости ОАО «Центральная аптека» поможет муниципальному предприятию расплатиться с долгами, после чего для нее подберут новое помещение – там разместится рецептурный отдел.

Как сообщает корреспондент СИА-ПРЕСС, находящийся сейчас в сургутской думе, у аптеки уже есть два варианта переезда: на Мира, 55 (в помещение площадью 300 кв. метров), или на Мелик-Карамова, 78, в помещение с площадью 800 «квадратов».

Цена покупки первого варианта — 19 млн рублей. Второй вариант предполагает частичную аренду. Как сообщают представители администрации, у аптеки есть пять месяцев, чтобы переехать на новое место.