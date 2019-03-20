​Администрация Сургута продает помещения «Центральной аптеки» за 82 млн рублей

Сегодня, 20 марта, сургутская администрация проведет аукцион по продаже помещений Центральной аптеки, расположенных в здании на проспекте Ленина, 39. Их общая площадь составляет 1423 квадратных метра, начальная цена аукциона – 82,8 млн рублей. Информация об этом содержится в документах к заседанию бюджетного комитета думы Сургута, которое состоится сегодня. Документ имеется в распоряжении ИА СИА-ПРЕСС.

Источник СИА-ПРЕСС в думе города сообщил, что эксперты назвали цену в 58,2 тысячи рублей за квадратный метр в центре города адекватной рынку.

Продажа недвижимости ОАО «Центральная аптека» поможет муниципальному предприятию расплатиться с долгами, после чего для нее подберут новое помещение – там разместится рецептурный отдел.

«Оставшиеся денежные средства планируется направить на модернизацию рецептурно-производственного отдела, закупку нового оборудования, пополнение товарного запаса, расширение ассортимента лекарственных средств», — сообщает в официальной справке для думы Сургута председатель комитета по управлению имуществом Сергей Пешков.

Редакции СИА-ПРЕСС пока не удалось получить информацию об итогах торгов. В информационно-аналитическом управлении администрации Сургута пообещали рассказать об этом позже.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что убыток принадлежащего администрации Сургута ОАО «Центральная аптека» составляет порядка семи миллионов рублей. Это привело к задержкам в выплате зарплат. Причиной сложного финансового положения называли неспособность муниципального учреждение конкурировать с крупными федеральными сетями на рыночных условиях, в связи с чем было принято решение закрыть предприятие, сохранив важный для города и медицинских учреждений рецептурный отдел.