​В Сургуте произошел пожар в политехническом колледже

В среду, 20 марта, в Сургуте на улице Пушкина произошел пожар в трехэтажном здании политехнического колледжа.

Сообщении о возгорании поступило в 07.36 утра. На место происшествия оперативно прибыли пять пожарно-спасательных расчетов. Из здания эвакуировали 20 человек учащихся и персонала.

Оказалось, что горит электрощитовая. Ликвидировали пожар огнетушителем. Огонь повредил сам электрощит на площади двух квадратных метров, помещение, где он располагался, закопчено. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил устройства или эксплуатации электрооборудования, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Во время инцидента никто не пострадал.