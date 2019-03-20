В Сургуте обсуждают возможную отставку главного полицейского города

Отпуск главы УМВД Сургута Александра Ерохова, начавшийся на этой неделе, вновь поднял волну слухов о его грядущей отставке. Интернет-газета Znak.com со ссылкой на собственные источники сообщила, что главный полицейский экономической столицы Югры уже даже вывез личные вещи из кабинета.

Временно исполняет обязанности главы управления заместитель Ерохова Владимир Бабушкин. 27 марта он представит отчет о деятельности ведомства за прошедший год перед депутатами думы. Именно факт того, что впервые с 2011 года к народным избранникам будет обращаться не сам начальник, а его зам, источники издания связывают с тем, что Ерохов на свой пост не вернется.

Впрочем, в окружном полицейском главке информацию о его отставке не подтверждают. «Официально он находится в отпуске. Другой информации у нас нет», — сказала корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС врио заместителя начальника отдела информации и общественных связей окружной полиции Софья Юсина. Она отметила также, что отпуск у него может быть достаточно длительным: «У него накопилось много дней за прошлые годы, он может и полгода в отпуске пробыть».

В пресс-службе городского УМВД также озвучили официальную версию — Александр Ерохов в отпуске. Известно, что Владимир Бабушкин назначен врио начальника УМВД до 8 мая.

Между тем, источники ИА СИА-ПРЕСС говорят, что отпуск Ерохова, действительно, стал неожиданным. О нем стало известно буквально в субботу. «В управлении сейчас очень нервозная обстановка. Конечно, кадровые перестановки вполне реальны. Но, по слухам, Ерохов пока все-таки планирует вернутся на свой пост. Во всяком случае, он остается в курсе оперативной работы», — заключил собеседник агентства.

Стоит отметить, что Александра Ерохова СМИ «отправляют в отставку» с завидной регулярностью, что не мешает ему восьмой год руководить УМВД Сургута.