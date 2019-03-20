​На тракториста, сбившего женщину в Сургуте, завели уголовное дело

Тракторист, сбивший пенсионерку в Сургуте во время уборки снега, стал фигурантом уголовного дела по статье за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности.

«В отношении тракториста, который вчера насмерть сбил женщину, возбуждено уголовное дело по 3 части 264 статьи. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям других ответственных лиц», – рассказали корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД РФ по Сургуту.

Накануне свои соболезнования родным и близким 80-летней жительницы Сургута Могильниковой В.М., которая скончалась в СКТБ выразил глава города Вадим Шувалов.