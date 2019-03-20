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​Общественники Сургута готовят серию массовых пикетов в городе

Фото: vk.com/clubmnogodetniesurgurhmao
Фото: vk.com/clubmnogodetniesurgurhmao

В Сургуте две общественные организации, выступающие за права семей с детьми, готовят массовые пикеты.

В субботу, 23 марта, с 12.00 до 13.00 состоится «Пикет в поддержку года Семьи в Югре», которую проводит «Большая семья». Об этом сообщается в паблике общественной организации во «ВКонтакте».

«Наша цель свободное выражение общественного мнения о поддержке семьи в нашем регионе и реализации: прав на бесплатное дополнительное образование и пятидневную неделю для школьников; права детей на субсидию от Ипотечного Агентства Югры; прав детей на бесплатный общественный транспорт. Также в рамках мероприятия планируется видеообращение в прямом эфире к Правительству РФ о реализации года Семьи в Югре», — говорится в посте.

Представители «Большой семьи» утверждают, что этот пикет согласован администрацией города. В подтверждении этому опубликован скан документа за подписью замглавы мэрии Алексея Жердева.

Кроме того, общественное движение «Сургут для детей» подали заявку на проведение 27 марта массового пикета у здания гордумы. «Мы требуем, чтобы депутаты подключились к решению вопроса по резолюции от 3 марта», — пояснила ИА СИА-ПРЕСС представитель движения Олеся Киканян, подчеркнув, что в случае отказа будут проведены несколько одиночных пикетов.

Напомним, «Сургут для детей» требует восстановить семьи, исключенные из списка получателей субсидий по программе «Доступное жилье для молодых семей», прекратить судебные разбирательства и исковые производства в отношении участников программы и выплатить положенные субсидии на детей. На прошлой неделе активисты обсудили эти вопросы на личной встрече с заместителем губернатора Югры Андреем Зобницевым.

Ранее по теме:
Сургутских активистов, пикетировавших у здания правительства Югры, принял заместитель губернатора округа


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Сегодня в 10:28, просмотров: 212, комментариев: 2


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 10:53
Интересно, зам.губурнатора Андрей Зобницев при встрече дал четкий ответ хоть на один вопрос? Ответ-"НЕТ",хотя я не цыганка.
sst
не нравится
Сегодня в 11:18
а в итоге что после встречи с г-ном зобницевым? какие результаты?

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