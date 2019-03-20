​В югорский арбитраж поступил иск о банкротстве Utair

Финансовая компания «Флеш лайт капитал» подала иск о банкротстве авиакомпании Utair. Соответствующие документы размещены в картотеке дел Арбитражного суда по Югре 19 марта. Детали дела, в том числе сумму иска, на данный момент неизвестны. В пресс-службе инстанции пообещали ИА СИА-ПРЕСС предоставить информацию позднее.

В феврале 2019 года Арбитражный суд по Тюменской области, рассмотрев иск финансовой компании к Utair о взыскании с последней 308 111 рублей 19 копеек долга по оказанным услугам, встал на сторону «Флеш лайт капитал».

В начале марта несколько контрагентов авиакомпании сообщили о планах подать иски о банкротстве Utair из-за мелких долгов — от 340 тысяч до 358 тысяч рублей. Комментируя ситуацию, в пресс-службе перевозчика подчеркивали, что данная задолженность не связана с исполнением обязательств по кредитным договорам и лизинговым сделкам.