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​Педагог из Пыть-Яха отправится на конкурс «Учитель года России»

Фото Рамиля Нуриева
Фото Рамиля Нуриева

В Югре завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Он длился целую неделю, в течение которой школьные учителя, воспитатели, педагоги допобразования и руководители образовательных организаций доказывали, что именно они имеют право называться лучшими в сфере окружной педагогики.

Самая малочисленная группа — преподаватели родного языка и литературы. Их было всего шесть, но в каких роскошных национальных нарядах они вышли на сцену! В этой номинации лучшей стала Любовь Захарова, приехавшая на конкурс от Казымской школы Белоярского района.

Одна из самых интересных номинаций — «Сердце отдаю детям». В ней принимают участие педагоги дополнительного образования. Председатель жюри — проректор по воспитательной работе и молодежной политике СурГПУ Наталья Нацаренус — отметила, что в этой номинации задачей педагога являлось не просто провести занятие, а суметь без оценок и каких-то жестких установок увлечь и заинтересовать каждого ребенка в группе. «Чтобы дети потом захотели прийти на тот или иной кружок. Заняться техническим или творческим творчеством, будь то театр, музыка или народные промыслы. Всего было представлено 11 конкурсантов из разных уголков Югры. Было очень увлекательно наблюдать за их работой», — отмечает Наталья Нацаренус.

Лучшей в номинации по мнению экспертного жюри стала учитель технологии Сургутской школы №31 Лариса Сакур. А вот ученическое жюри выбрало педагога центра детского творчества из Нижневартовска Наталью Пырван.

Впервые в этом году была введена номинация «Руководитель года образовательной организации». В ней соревновались директора школ, которые за последний год добились лучших результатов образовательной, воспитательной и координационной деятельности. Победителем стал директор центра детского творчества Нижневартовска Анатолий Черногалов.

В этом году выбирали и лучшего педагога-психолога. Это звание присудили педагогу-психологу детского сада №13 «Чебурашка» Нефтеюганска Марии Котовой. А вот лучшим воспитателем дошкольного образовательного учреждения стала воспитатель МБДОУ «Комарик» Ольга Прутьян из Березовского района. Сургутянка Екатерина Оленина из детсада «Огонек» заняла второе место.

Самой многочисленной номинацией, конечно, оказалась номинация «Учитель года». На нее заявилось 20 человек со всех уголков Югры. Победителей этой группы награждала губернатор Наталья Комарова, которая специально для этого приехала в Сургут. Лучшим учителем округа была выбрана Наталья Алямкина — учитель начальных классов средней школы №5 Пыть-Яха. Именно ей выпала честь представлять опыт на всероссийском педагогическом конкурсе.

«Предстоящие шесть лет станут определяющими для вхождения России в списка десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, — со сцены отметила Наталья Комарова. — На эти цели работает национальный проект «Образование». В Югре портфель проекта один из самых масштабных: запущено семь региональных паспортов образовательных проектов. Я скажу, что на эти цели выделено 38,6 миллиарда рублей. Это деньги народные — передаются народом учителю. Важно, чтобы они сработали для народа».


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Сегодня в 18:46, просмотров: 280, комментариев: 0


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