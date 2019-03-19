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Названа максимальная сумма взятки в Сургуте

В 2018 году правоохранительными органами города выявлено 73 коррупционных преступления

Максимальная сумма взятки, которую получил житель города — два миллиона рублей. Об этом в интервью СИА-ПРЕСС сообщил прокурор Сургута Леонид Балин. В 2016 году сургутянин, которого обвиняли в совершении особо тяжкого преступления, через посредника передал адвокату указанную в сумму. Правозащитник обещал помочь в закрытии дела, зная, что не сможет этого сделать. Теперь его судят за мошенничество.

Кстати, в прошлом году правоохранительными органами города выявлено 73 коррупционных преступления. По сравнению с 2017 годом рост составил 10,6 процента.

«Наиболее коррупционной сферой в прошлом году являлась деятельность ГИБДД, сотрудниками которой совершено 23 коррупционных преступления», — рассказал прокурор.


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Сегодня в 17:28, просмотров: 126, комментариев: 0


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