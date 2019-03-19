​Глава Сургута вручил лопату директору департамента ЖКХ города и поручил ему самостоятельно убрать дворы

Глава Сургута Вадим Шувалов во вторник, 19 марта, проинспектировал дворы города и оценил качество их уборки от снега. Работа управляющих не устроила градоначальника настолько, что он решил устроить «порку» директору департамента городского хозяйства Роману Богачу. Видео жесткого разговора двух чиновников опубликовано на странице Шувалова в соцсети.

Вадим Шувалов напомнил, что именно от главы департамента ЖКХ ждет хорошей организации работы по очистке улиц и дворов. «Не можете организовать <…>, вот берите лопату тогда и чистите сами. И людей свои захватите», — эмоционально завершил разговор градоначальник, передав лопату Роману Богачу.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, результатом сегодняшней инспекции по дворам стал 21 административный протокол, составленный в отношении УК.