Компания-застройщик обещает по максимуму сохранить зеленые насаждения в 30 мкр Сургута

Компания «Северные Строительные Технологии» (аффилированная с АО «Юграинвестстройпроект») прокомментировала для СИА-ПРЕСС ситуацию с предполагаемой вырубкой деревьев в 30 микрорайоне Сургута.

Застройщик обещает по максимуму сохранить зеленые насаждения: «Мы разрабатываем проект благоустройства юго-восточной части 30 микрорайона, который представим в апреле этого года. В концепции мы стараемся максимально сохранить зеленые насаждения — они будут внесены в общий план благоустройства квартала. Для нас как застройщика важно сохранять такие уникальные места», — сообщила корреспонденту первый заместитель директора по производству компании «ССТ» Людмила Маликова.

Также в «Северных Строительных Технологиях» отмечают, что застройка земельного участка по планам начнется через два года, поэтому у компании «есть достаточно времени, чтобы обеспечить сохранение зеленого парка».

Напомним, ранее на портале siapress.ru мы сообщали, что администрация Сургута передумала сохранять «кедрач и лиственницы» в 30 мкр города (неподалеку от дома №39 по Пролетарскому проспекту). Чиновники отдали землю под комплексную застройку Юграинвестстройпроекту, хотя изначально в микрорайоне должна была появится «зона озелененной территории общего пользования для отдыха жителей микрорайона».

Фото Ю. Щаповой