​Парковка у Госавтоинспекции Сургута будет закрываться по ночам

Парковка у городского отдела ГИБДД Сургута не будет работать по ночам. Новые правила введут с 9 апреля 2019 года, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе полиции города.

«С 9 апреля произойдет изменение организации дорожного движения на гостевой стоянке ОГИБДД. В связи с тем, что данная территория предназначена для посетителей ОГИБДД, будет ограничена стоянка транспортных средств в период времени с 21.00 до 06.00, с установкой соответствующих дорожных знаков», — пояснили в ведомстве.

Отмечается также, что изменения вводятся в соответствии с федеральным законом «О безопасности дорожного движения».