​Врачи СОКБ представили статистику заболеваемости свиным гриппом в Сургуте

В Сургутской окружной клинической больнице (ОКБ) с начала 2019 года не было зарегистрировано ни одного летального случая, вызванного вирусом свиного гриппа. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказала пресс-секретарь Сургутской ОКБ Регина Чагина.

Специалист отметила, что в этом году врачами СОКБ зафиксировано 44 случая заболеваемости свиным гриппом.

«На сегодняшний день в инфекционное отделение госпитализированы четыре пациента с подтвержденным диагнозом гриппа А (H1N1-swine), — пояснили в пресс-службе корреспонденту СИА-ПРЕСС. — В настоящее время их состояние — средней степени тяжести».

Ранее портал siapress.ru сообщал, что в федеральной повестке дважды появилась информация о случаях смерти от свиного гриппа в Сургуте. В обоих ситуациях медицинские специалисты опровергали информацию.