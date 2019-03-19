​В сургутской больнице умерла пенсионерка, попавшая под колеса трактора

В Сургутской травматологической больнице умерла 81-летняя пенсионерка, которую сбил снегоуборочный трактор. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе медицинского центра.

«Женщина была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась от полученных травм», — пояснили специалисты пресс-службы корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Ранее портал siapress.ru сообщал, что сегодня 36-летний водитель трактора совершил наезд на пешехода. Пожилая сургутянка, по словам водителя, попала в «слепую зону», из-за чего произошел наезд.