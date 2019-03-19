​Коммунальщиков Сургута штрафуют за неубранный снег во дворах

В Сургуте за несвоевременную уборку снега на коммунальщиков был составлен 21 протокол. Об этом на инспекции по очистке дворов главе города Вадиму Шувалову сообщил руководитель контрольного управления администрации города Антон Казанцев: «В ближайшее время их рассмотрит административная комиссия, чтобы принять решение о наказании».

Градоначальник дал поручение ответственным структурам (ДГХ и КУ) усилить работу в этом направлении, так как именно «снежные» проблемы — лидеры в обращениях от сургутян: «На портале «Твой Сургут» восемь из десяти жалоб касаются очистки территорий от снега», — отметил Шувалов.

Также глава города рассказал, что получил от коммунальщиков просьбы изменить срок, по истечение которого складированный снег должен быть вывезен — с семи до 12 дней. «Ничего отменять не собираюсь», — заключил мэр.

Для справки: Если вы стали свидетелями недобросовестной работы УК по очистке дворов от снега, вы можете подать жалобу в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 21-45-40, либо оставить обращение на портале «Твой Сургут».