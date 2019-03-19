СК проверяет угрозы в адрес следователя по делу «Свидетелей Иеговых» в Сургуте

Следственный комитет в Югре проводит проверку по факту угроз в адрес одного из следователей, который занимается делом «Свидетелей Иеговых» в Сургуте. Эту информацию корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили в ведомстве.

«Отделом по расследованию особо важных дел проводится процессуальная проверка по факту угроз, поступавших одному из следователей», – говорится в официальном сообщении СК, присланном в редакцию.

По мнению адвоката задержанных Дмитрия Колобова, история с угрозами в адрес следователя выглядит как «игра».

«Я видел сюжет на телевидении, где по телефону кто-то говорит следователю, какой он нехороший человек. Я не уверен, но мне кажется, что сейчас можно отследить сигнал и выяснить, кто совершил звонок. Так что все это выглядит, как какая-то игра. Похоже на ту ситуацию с пытками. Моих подзащитных пытали на первом этаже в темноте, чтобы ничего не было видно, а потом всем показывали красивую картину и спрашивали: «Как здесь кого-то могли пытать», – сообщил Дмитрий Колобов корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Напоминаем, что в феврале в нескольких города Югры были задержаны местные участники организации «Свидетели Иеговы», которая признана в России экстремистской. Через некоторое время сургутские иеговисты заявили о том, что против них применяли пытки во время пребывания в городском следственном отделе СУ СКР по Югре.