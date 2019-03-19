​В Сургуте раздали гранты общественникам

В Сургуте распределены гранты между некоммерческими организациями. Самую большую поддержку получил проект «Праздник духовой музыки» региональной общественной организации «Филармоническое общество Югры» — 473 тысячи рублей.

340 тысяч рублей отдано общественной организации «Ветераны геологии» на проект «Звучание времени». 330 тысяч рублей Фонд инноваторов в управлении «Центр социально-экономического развития» потратит на проект «Ресурсный центр НКО и поддержки общественных инициатив». 300 тысяч получило местное отделение «Саланг» Ханты-Мансийской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» на Музей воинской доблести.

Также поддержка от 40 до 200 тысяч рублей будет направлена Обществу охраны памятников истории и культуры в городе Сургуте на проект «Помоги сохранить наследие», Сургутскому автомобильному клубу «Табу» на Школу автоспорта, организации «Саланг» на проект «#ЮНАРМИЯСУРГУТ», «Детям дождя» на организацию физкультурно-спортивных и досуговых мероприятий в рамках летнего отдыха для детей с расстройствами аутистического спектра «Здоровые каникулы», некоммерческой организации помощи инвалидам студия «Нескучающие ручки» на проект «Мы сможем всё». 196 тысяч потратят на развитие стрелкового спорта в Сургута, еще 200 тысяч вручат Союзу поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Долг и память Югры» на проект «Знать и помнить!».

Итоги конкурса грантов были подведены заседании экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при главе города. Всего на поддержку рассчитывали 32 проекта, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.