​В Сургуте жених открыл стрельбу из автомата на собственной свадьбе. Хулиган задержан

31-летний сургутянин стал фигурантом уголовного дела, с размахом ответив собственную свадьбу.

В минувшие выходные в дежурную часть полиции очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина на парковке одного из культурных центров города открыл стрельбу из предмета, похожего на автомат.

Чтобы поймать злоумышленника, в городе был объявлен план «Перехват». Вскоре он был пойман. «В содеянном злоумышленник признался, правоохранителями у него был изъят охолощенный автомат, который не является огнестрельным оружием. Установлено, что мужчина 1988 года рождения в этот день праздновал бракосочетание. После чего скрылся с места происшествия на автомобиле», — рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

В отношении молодожена возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Решения суда он дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.