Администрация Сургута ждет от застройщика решения о вырубке либо сохранении леса в 30 микрорайоне города

Администрация Сургута прокомментировала для СИА-ПРЕСС ситуацию с предполагаемой вырубкой зеленых насаждений в 30 микрорайоне города (неподалеку от дома №39 по Пролетарскому проспекту).

«Ранее в утвержденном проекте планировки микрорайона 30 было обозначено архитектурное решение в виде создания аллеи. Решением ФАС ввиду превышения параметров строительства данный проект был отменен, — поясняют чиновники. — В настоящее время застройщиком разрабатывается проект планировки микрорайона № 30. Предполагаемые решения застройщика — частичное сохранение зеленого массива и создание аллеи. Данный проект застройщик готов представить к апрелю 2019 года, ориентировочный срок рассмотрения проектных решений на публичных слушаниях — июль 2019 года».

Получить комментарий застройщика пока не удалось, мы опубликуем его позднее.

Напомним, на этих выходных в соцсети появилась информация, что администрация Сургута передумала сохранять «кедрач и лиственницы» в 30 мкр города, отдав землю под комплексную застройку «Югорскому управлению Инвестиционно-Строительными Проектами». Хотя двумя годами ранее глава управления по природопользованию и экологии отмечал, что деревья не будут вырублены, так как в микрорайоне предусмотрено создание «зоны озелененной территории общего пользования 7 335 кв м для отдыха жителей микрорайона».

Фото: Ю. Щаповой