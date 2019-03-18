Полицейские Сургута проверяют колледж, который может оставить студентов без госдипломов

Сотрудники полиции начали проверку в Сургутском филиале Московского колледжа № 177. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС рассказал специалист пресс-службы УМВД Югры.

«Подробности проверок сотрудники не озвучивают в интересах следствия», — пояснил источник СИА-ПРЕСС в правоохранительных органах.

Узнать позицию представителей учебного заведения по-прежнему не удалось — телефон, указанный на сайте образовательного учреждения, не обслуживается.

Раннее, сообщалось, что ссуз работает без аккредитации, обещая абитуриентам дипломы государственного образца после выпуска. Родители студентов колледжа отмечали, что связаться с руководством не представляется возможным.