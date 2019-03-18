​Общественники Сургута показали, чем кормят детей в школах

Активисты сургутской общественной организации «Большая семья» в своей группе в социальной сети создали альбом, в который родители выкладывают фотографии школьных обедов в разных образовательных учреждениях города.
Как отмечается в группе, необходимость в этом возникла после того, как общественники посетили с экскурсией комбинат школьного питания и выложили фото с образцами еды в сеть. Многие родители сообщили о несоответствии «показательных» фото с реальными школьными обедами.
«Считаем необходимым организовать независимую родительскую группу контроля питания детей в школах и включить членов нашей организации в состав этой группы, — рассказала СИА-ПРЕСС активистка «Большой семьи» Юлия Каравдина. — Дети говорят, что в школах стали лучше кормить, но есть жалобы на 31 и 10 школы».
Свое предложение общественники озвучат городским чиновникам.
Другие фото школьных обедов в Сургуте можно найти в группе "Большая семья"
Фото: vk.com/clubmnogodetniesurgurhmao