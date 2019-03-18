​В Югре за выходные в ДТП пострадали 13 человек

За минувшие выходные, с 15 по 17 марта, в Югре произошло девять автоаварий, в которых пострадали 13 человек, среди которых трое человек.

Одно из ДТП случилось вечером в пятницу. На втором километре Северного обхода города Сургут 34-летний водитель автомобиля Lada не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, автомобиль занесло на встречную полосу, где он врезался в Nissan, которым управляла 26-летняя девушка. В результате столкновения пострадала пассажир Lada — 32-летняя женщина, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.