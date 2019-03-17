В Сургуте поддержали шведскую школьницу, претендующую на Нобелевскую премию

В Сургуте в субботу, 16 марта, состоялся экологический флешмоб, приуроченный к всемирной экологической акции «Fridays for future». Организаторами флешбома в Сургуте стали профсоюз «Ученик» и Комсомольская ячейка города. В акции поучаствовало около 10 человек.

«Это был флешмоб, приуроченный к всемирной экологической акции, на который нас вдохновила экологическая активистка Грета Тунберг, выступающая за остановку изменения климата», – рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС одна из организаторов акции Милена Краснова.

Напоминаем, что 16-летняя шведка Грета Тунберг, в августе 2018 года вышла к парламенту Швеции на одиночную «школьную забастовку» против изменения климата. С тех пор она призывает к протестам и забастовкам под хэштегом #FridaysForFuture (#ПятницыЗаБудущее). В марте 2019 года трое депутатов парламента Норвегии выдвинули ее на Нобелевскую премию мира.